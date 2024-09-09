Экс-губернатор Югры Комарова получила новую должность

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук принял решение назначить бывшего губернатора региона Наталью Комарову представителем от окружного правительства в Совете Федерации РФ.
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