Президент США Дональд Трамп заявил о справедливом отношении России к Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .
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