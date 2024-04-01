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Жители Тегерана вышли на митинг против удара Израиля по консульству Ирана

Жители Тегерана вышли на митинг против удара Израиля по консульству Ирана

Митинг проходит на территории площади Фелестин в Тегеране. Иранцы вышли на протестные мероприятия против удара израильских ВВС по зданию консульства Ирана в Дамаске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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