Жители Тегерана вышли на митинг против удара Израиля по консульству Ирана

Митинг проходит на территории площади Фелестин в Тегеране. Иранцы вышли на протестные мероприятия против удара израильских ВВС по зданию консульства Ирана в Дамаске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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