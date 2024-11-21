Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе

Ингредиенты Свинина (шея или лопатка) — 700 г Лук репчатый — 2 шт. Болгарский перец — 2 шт. (красный и зелёный) Помидоры — 400 г (можно использовать консервированные) Чеснок — 3–4 зубчика Паприка сладкая — 1 ст.
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