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В России будет расти потребление отечественного вина

В России будет расти потребление отечественного вина

Интерес к российскому вину как таковому, так и к органическому постоянно увеличивается как внутри страны, так и со стороны иностранных потребителей, следует из материала издания «Взгляд» со ссылкой на экспертное мнение профильных специалистов.

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