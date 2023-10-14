В Орловской области планируют сократить траты по переселению граждан из аварийного жилья на 700 млн рублей

Комитеты Орловского облсовета приступили к рассмотрению будущего бюджета области. На комитете по экономике руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова озвучила, что доходы бюджета в следующем году прогнозируются в объеме 54,54 млрд рублей, что выше доходов текущего года на 10,2%.
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