В Орловской области планируют сократить траты по переселению граждан из аварийного жилья на 700 млн рублей

Комитеты Орловского облсовета приступили к рассмотрению будущего бюджета области. На комитете по экономике руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова озвучила, что доходы бюджета в следующем году прогнозируются в объеме 54,54 млрд рублей, что выше доходов текущего года на 10,2%.