Свой путь в Европу Молдова оплачивает живыми людьми. Колонка Голоса Мордора

А может ли Молдова хоть в чем-то стать самой-самой? Конечно, может. Еще не так давно она делила с Албанией место самого бедного государства Европы, пока в этот топ-наоборот не ворвалась Украина.
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