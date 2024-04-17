Мосбиржа запустит pre-IPO платформу во втором квартале

Московская биржа вместе с брокерами планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во втором квартале, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора фондового рынка торговой площадки Бориса Блохина.
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