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Уилсон и Андерсон подрались на лавке «Вашингтона» после 2-го периода матча. Их пытался разнять линейный арбитр

«Кэпиталс» проиграли «Монреалю» (3:6, 2-1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. После завершения второго периода около лавки «столичных» началась потасовка, в ходе которой нападающий «Кэпиталс» Том Уилсон и форвард «Канадиенс» Джош Андерсон оказались на скамейке запасных.

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