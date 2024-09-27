Два украинских шпиона задержаны в Крыму: им грозит пожизненное

В Крыму задержаны два человека, подозреваемых в шпионаже и госизмене в пользу Украины. Как сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, один из задержанных — 45-летний местный житель, который сам обратился к Службе безопасности Украины, предлагая свою помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии