Четырехлетний петербуржец нуждается в операции после трагичного инцидента

В Санкт-Петербурге перед выходными случилось происшествие с ребенком четырех лет. Малыш случайно выпал из окна второго этажа в центре города.
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