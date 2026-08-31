Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Екатеринбург

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников на Екатеринбург. Повреждения получили три жилых дома, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
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