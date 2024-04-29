В Новом Уренгое прошел масштабный форум детских и молодежных медиа «ЯмалКлик»

Участниками медиафорума «ЯмалКлик» в газовой столице стали 380 юнкоров. Хедлайнерами были телеведущая канала «Россия 1» Мария Ситтель и блогер Амирхан Батабаев, заработавший первый миллион подписчиков в 17 лет.