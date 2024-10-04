Елизавета Боярская призналась, почему она с мужем прячет детей

Актриса Елизавета Боярская тщательно охраняет свою личную жизнь от общественного внимания. Она предпочитает не показывать своих сыновей и минимально делится информацией о них, поскольку опасается, что мальчики столкнутся с той же тяжестью, что и она, будучи дочерью известных родителей.
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