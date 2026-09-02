OPEC+ Set to Hold Oil Output Steady as Iran War Disrupts Supply

OPEC+ is likely to leave its oil production policy unchanged for October when seven of its core members meet on Sunday, Reuters reported Wednesday, citing three sources close to the matter.
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