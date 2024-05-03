Расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожили пункты временной дислокации украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
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