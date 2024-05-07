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Брюнетт о «Далласе» и «Колорадо»: «Серия тяжеловесов. Глубина состава бросается в глаза. Ключевой фактор – отнять пространство у Маккиннона»

«Это будет серия тяжеловесов. Глубина состава у обеих команд бросается в глаза. Особенно у «Далласа» – с их четырьмя звеньями.

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