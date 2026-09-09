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Подгруппа CAR-T-клеток позволяет снизить дозу и сохранить эффект терапии

Подгруппа CAR-T-клеток позволяет снизить дозу и сохранить эффект терапии

Исследователи из Гейдельбергского университетского больничного комплекса и Берлинского института здоровья при больнице Шарите выяснили, почему некоторые пациенты реагируют на CAR-T-клеточную терапию даже при значительно более низких дозах, чем стандартные.

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