Незимняя погода ждёт новоаннинцев в предновогоднюю неделю🥳 23-24 декабря, в течение суток будут идти мокрый снег и дождь.
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Незимняя погода ждёт новоаннинцев в предновогоднюю неделю🥳 23-24 декабря, в течение суток будут идти мокрый снег и дождь.