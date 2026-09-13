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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виллануэва заявил, что Гобер сильнее Родмана в атаке: «Сколько уже можно проявлять к нему неуважение?»

Бывший игрок НБА Чарли Виллануэва в споре с другим экс-баскетболистом Рэймондом Фелтоном встал на сторону Руди Гобера, назвав его более полезным и эффективным игроком в нападении, чем Деннис Родман , и призвал прекратить неуважение к центровому «Миннесоты».

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