Байден допустил потерю ВСУ других городов после Авдеевки

REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY В то время, пока конгресс США блокирует выделение средств киевскому режиму, Вооруженные силы Украины могут вслед за Авдеевкой отступить из ряда других городов.
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