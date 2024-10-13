Сийярто: Вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

В недавнем интервью «EUROMORE» глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность тем, что вступление Украины в НАТО может привести к прямой конфронтации между альянсом и Россией, что в свою очередь может стать причиной начала третьей мировой войны.