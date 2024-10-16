Соучредитель Cosmos Чже Квон призвал управляющее сообщество немедленно провести комплексный аудит LSM

Сооснователь Cosmos и президент Interchain Foundation Чже Квон обвинил компанию Iqlusion и её руководителя Заки Маниана в том, что большая часть кода модуля ликвидного стейкинга (LSM) для сети Cosmos была разработана специалистами, связанными с северокорейскими хакерами.
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