Пытавшийся сбежать из Омска памятник-шар вернули в центр города

Руслан Шамуков/ТАСС Обновленный памятник в виде шара, известный благодаря мему "Не пытайтесь покинуть Омск", открыли после реконструкции на площади имени Бухгольца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Комендантский час...
- ВЛ В МИД назвали нел...
- Politico: Пентаго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым