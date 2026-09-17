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Царьград

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"Страна.ua": ВСУ за ночь не смогли сбить ни одну из русских ракет

"Страна.ua": ВСУ за ночь не смогли сбить ни одну из русских ракет

ВС России атаковали промышленные объекты на Украине ракетами различных типов.Украина за прошедшую ночь не смогла сбить ни одну из запущенных Россией дальнобойных ракет.

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