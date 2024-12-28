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Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая выразила обеспокоенность потенциальной угрозой со стороны России.

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