Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая выразила обеспокоенность потенциальной угрозой со стороны России.
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