В Барнауле ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за ремонта водовода

Для ремонта используют метод горизонтально направленного бурения, чтобы минимизировать разрушение благоустройства В Барнауле практически на все лето ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за масштабных работ на сетях, которые проводит "Росводоканал Барнаул".