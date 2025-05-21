В Барнауле ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за ремонта водовода

Для ремонта используют метод горизонтально направленного бурения, чтобы минимизировать разрушение благоустройства В Барнауле практически на все лето ограничили движение на проспекте Социалистическом из-за масштабных работ на сетях, которые проводит "Росводоканал Барнаул".
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