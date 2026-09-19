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Мировое обозрение

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Спецпосланник президента США Гренелл: Американская журналистика мертва

Спецпосланник президента США Гренелл: Американская журналистика мертва

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл вынес американской прессе жесткий диагноз, заявив, что журналистика в стране мертва.

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