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Застройщик обманул жителей Алтайского края на 42 млн рублей

Застройщик обманул жителей Алтайского края на 42 млн рублей

Его клиенты остались и без новых домов В Алтайском крае перед судом предстанет руководитель группы компаний "Геометрия", обвиняемый в хищении более 42 млн рублей у клиентов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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