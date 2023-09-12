Медвежий угол

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ЧТО СДЕАЛ ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПУНКТАМ

ЧТО СДЕАЛ ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПУНКТАМ

Кому-то эта тема давно надоела. У кого-то она вызывает бешеную злобу. А кто-то помнит и знает, что нельзя забывать тех, кто работал на страну.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Да уж, Путин сегодня отжёг не по-детски..... Практически прямо сказал - &quot;Да, Чубайс вор, но пусть спит спокойно, никто его не посадит.&quot; Как говорится, куда ни глянь воруют, а посадить некого - все свои.
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
Наша власть непонятна среднесдельному  идиоту в РФ - то от Чубайса огромная финан дыра, то нам не жаль денег, затраченных на строительство труб Сев потока-2 - мы уже отбили все затраты на него высокими ценами на газ и тп Скажите, можно от лица власти такое лепить народу? Года 3 или больше, побираясь  и унижаясь в использовании спец техники (своей не было), затратили миллиарды долларов и такое говорить?
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49 мин.
Александр
Не ври,убогая.Леонид Хрущёв никогда не был предателем.
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42 мин.

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