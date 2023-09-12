ЧТО СДЕАЛ ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПУНКТАМ

Да уж, Путин сегодня отжёг не по-детски..... Практически прямо сказал - "Да, Чубайс вор, но пусть спит спокойно, никто его не посадит." Как говорится, куда ни глянь воруют, а посадить некого - все свои.

ВТ

Врам Тавризов

Наша власть непонятна среднесдельному идиоту в РФ - то от Чубайса огромная финан дыра, то нам не жаль денег, затраченных на строительство труб Сев потока-2 - мы уже отбили все затраты на него высокими ценами на газ и тп Скажите, можно от лица власти такое лепить народу? Года 3 или больше, побираясь и унижаясь в использовании спец техники (своей не было), затратили миллиарды долларов и такое говорить?