Лавров: в ближайшее время Россия объявит о новом раунде переговоров

В ближайшее время будет объявлено о новом этапе переговоров между Россией и Украиной. Об этом в среду, 28 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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