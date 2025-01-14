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Царьград

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Аэропорт Пензы вновь открыт: сняты временные ограничения на авиарейсы

Аэропорт Пензы вновь открыт: сняты временные ограничения на авиарейсы

Аэропорт Пензы возобновил работу после снятия ограничений. Директор аэропорта Юрий Осколков подтвердил отмену режима "Ковер".

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