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Теллес вернулся в строй после ковида, Фред – пока нет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес вылечился от коронавируса. Бразилец возобновил тренировки в преддверии субботнего матча АПЛ с «Саутгемптоном».

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