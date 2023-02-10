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Махачев оказался тяжелее Волкановски перед титульным боем на UFC 284

В Австралии перед UFC 284 прошла церемония взвешивания. В главном бою встретятся Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

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