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Царьград

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Селенте заявил о росте инфляции и недовольстве войной в США

Селенте заявил о росте инфляции и недовольстве войной в США

Джеральд Селенте из Trends Journal отметил резкий рост инфляции в США и общественное негодование из-за военного конфликта с Ираном.

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