БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Геннадий Ларионов
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  • VALERII
    Когда читаешь вот такие строки про ветерана СВО-просто оторопь берет!Получается что у нас,в России,существуют 2 типа ..."НЕТ ДОКУМЕНТОВ? ...
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Борьба за новую модель глобализации теперь затронет всех

Борьба за новую модель глобализации теперь затронет всех

В России не любят США, ибо они — жадный гегемон и вообще помесь василиска с библейской ехидной. Поэтому у нас традиционно желают США всего самого наилучшего, прямо согласно пророку Исайе (34:11): «И завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения».

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