Борьба за новую модель глобализации теперь затронет всех

В России не любят США, ибо они — жадный гегемон и вообще помесь василиска с библейской ехидной. Поэтому у нас традиционно желают США всего самого наилучшего, прямо согласно пророку Исайе (34:11): «И завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения».