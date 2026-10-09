Профсоюзы Беларуси запустили акции к Неделе родительской любви

Федерация профсоюзов Беларуси запустила республиканские акции «Поздравим маму вместе!» и «Поздравим папу вместе!», приуроченные к Неделе родительской любви, а также анонсировала концерты, круглые столы и семейные интерактивы в разных регионах страны.