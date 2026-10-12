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Рестлерша Тиффани Страттон неудачно приземлилась, прыгнув с лестницы на турнире

Рестлерша Тиффани Страттон неудачно приземлилась, прыгнув с лестницы на турнире

Участница соревнований по рестлингу Тиффани Страттон по прозвищу TIFFY 2X упала с высоты около пяти метров на затылок и шею.

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