Tether открыла исходный код компактной ИИ-модели для анализа изображений на смартфонах

Подразделение Tether Data по искусственному интеллекту, QVAC, 29 июля представило в открытом доступе визуально-языковую модель VisionPsy-Nano объёмом 460 млн параметров, разработанную специально для работы непосредственно на смартфонах, без обращения к облачным серверам.
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