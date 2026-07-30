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Tether открыла исходный код компактной ИИ-модели для анализа изображений на смартфонах

Tether открыла исходный код компактной ИИ-модели для анализа изображений на смартфонах

Подразделение Tether Data по искусственному интеллекту, QVAC, 29 июля представило в открытом доступе визуально-языковую модель VisionPsy-Nano объёмом 460 млн параметров, разработанную специально для работы непосредственно на смартфонах, без обращения к облачным серверам.

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