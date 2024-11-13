Демократическая партия США, которой сейчас остаётся править всего пару месяцев, вместе с главными "ястребами" Европы сегодня всеми силами пытаются обострить украинский конфликт так, чтобы у избранного президента Штатов Дональда Трампа вообще не осталось шансов примерить на себя роль "миротворца".