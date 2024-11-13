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Политический вестник

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Запад загоняет конфликт на Украине в необратимую фазу. Европа готова объявить России войну

Запад загоняет конфликт на Украине в необратимую фазу. Европа готова объявить России войну

Демократическая партия США, которой сейчас остаётся править всего пару месяцев, вместе с главными "ястребами" Европы сегодня всеми силами пытаются обострить украинский конфликт так, чтобы у избранного президента Штатов Дональда Трампа вообще не осталось шансов примерить на себя роль "миротворца".

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