Овечкин пошутил о новом 13-летнем контракте с «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе торжественного мероприятия, которое было посвящено его 895-й шайбе в регулярных чемпионатах, в шутку заявил о готовности подписать длительный контракт с клубом.