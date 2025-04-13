Овечкин пошутил о новом 13-летнем контракте с «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе торжественного мероприятия, которое было посвящено его 895-й шайбе в регулярных чемпионатах, в шутку заявил о готовности подписать длительный контракт с клубом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии