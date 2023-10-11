США выделят $2 млрд на укрепление "Железного купола" в Израиле

REUTERS/Violeta Santos Moura В США кампания по оказанию военной помощи Израилю набирает обороты. В Конгресс внесли законопроект о выделении Тель-Авиву двух миллиардов долларов на укрепление системы "Железный купол", его поддержали обе партии.
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