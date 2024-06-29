Комплекс противоракетной обороны США THAAD

Мобильная наземная противоракетная система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, ранее известная как Theater High Altitude Area Defense, ранее известная как Theater High Altitude Area Defense) предназначена для перехвата ракет средней дальности на большой высоте и в атмосфере при создании зонированной системы противоракетной обороны.
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