Комплекс противоракетной обороны США THAAD

﻿﻿Мобильная наземная противоракетная система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, ранее известная как Theater High Altitude Area Defense, ранее известная как Theater High Altitude Area Defense) предназначена для перехвата ракет средней дальности на большой высоте и в атмосфере при создании зонированной системы противоракетной обороны.