NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Был у меня такой,и чё...,при случае им можно было убить,врага,неприятеля,а нынешней хернёй миниатюрной,разве что сказ...Ретропонедельник ...
  • Вик Норд
    Ага,дрожжи,и опарыши всякие,будущее человечества... .Дрожжи — еда буду...
  • алекс кузь
    Древний рим. Культ и экономика фашизма. Странно, чего не хватало спартаку - вождю восставших рабов.Жалование рядовых...

Комплекс противоракетной обороны США THAAD

Комплекс противоракетной обороны США THAAD

﻿﻿Мобильная наземная противоракетная система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, ранее известная как Theater High Altitude Area Defense, ранее известная как Theater High Altitude Area Defense) предназначена для перехвата ракет средней дальности на большой высоте и в атмосфере при создании зонированной системы противоракетной обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх