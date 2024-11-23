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Мода и Шоу-бизнес

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Календарь Pirelli 2025: новая эпоха чувственности и красоты

Календарь Pirelli 2025: новая эпоха чувственности и красоты

Фотографии для календаря Pirelli 2025 на этот раз создал Итан Джеймс ГринКалендарь Pirelli 2025 года вновь возвращается к теме наготы, которая стала неотъемлемой частью истории этого культового издания от известного шинного бренда.

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