Календарь Pirelli 2025: новая эпоха чувственности и красоты

Фотографии для календаря Pirelli 2025 на этот раз создал Итан Джеймс ГринКалендарь Pirelli 2025 года вновь возвращается к теме наготы, которая стала неотъемлемой частью истории этого культового издания от известного шинного бренда.
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