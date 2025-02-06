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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый генератор дипфейков от компании-владельца TikTok создаёт реалистичные в...

Новый генератор дипфейков от компании-владельца TikTok создаёт реалистичные в...

Новый генератор дипфейков от компании-владельца TikTok создаёт реалистичные видео по одному фотоКомпания ByteDance, владеющая TikTok, представила OmniHuman-1 – новую систему искусственного интеллекта, способную создавать гиперреалистичные дипфейки.

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