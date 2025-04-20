Подразделения группы "Восток" успешно продвигаются на позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике. В результате атак у противника более 160 потерь в личном составе и уничтожена техника, включая три бронетранспортера и самоходную артиллерийскую установку Paladin.
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