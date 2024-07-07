Яна Поплавская на страже русской культуры. Под удар попали Меньшиков и Асмус

Александр Шентябин

Ответ на вопрос: "Конечно же публика, молниеносно раскупающая билеты на подобные спектакли!" На околице - война, а в столице - неприкрытый, поощряемый деньгами зрителей разврат! Так происходило перед развалом Российской империи и перед развалом СССР. Значит эти деятели культуры идут сами и толкают страну (в лице непритязательных с точки зрения морали зрителей) проторенной дорогой к развалу современной России!!!