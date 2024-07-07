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Яна Поплавская на страже русской культуры. Под удар попали Меньшиков и Асмус

Яна Поплавская на страже русской культуры. Под удар попали Меньшиков и Асмус

Сегодня 5,1K прочитали Терпению лояльных и всепрощающих зрителей пришел конец: россияне наперебой требуют вышестоящие органы обратить внимание на безнравственное поведение деятелей культуры.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Ответ на вопрос: &quot;Конечно же публика, молниеносно раскупающая билеты на подобные спектакли!&quot; На околице - война, а в столице - неприкрытый, поощряемый деньгами зрителей разврат! Так происходило перед развалом Российской империи и перед развалом СССР. Значит эти деятели культуры идут сами и толкают страну (в лице непритязательных с точки зрения морали зрителей) проторенной дорогой к развалу современной России!!!
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