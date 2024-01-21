Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы пройдут в марте Юрий Поляков, известный писатель, заявил, что он полностью поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года в Москве и других городах России.
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