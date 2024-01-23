Устройства Samsung обзаведутся функциями измерения артериального давления и содержания сахара в крови

Скандал вокруг патентного спора Apple и Masimo в определённой степени позволяет конкурирующим компаниям привлечь внимание к своим разработкам в сфере создания носимой электроники с функцией мониторинга физиологических показателей человека.
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