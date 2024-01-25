ЦИК начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты России

В ЦИК начался новый этап предвыборной работы — там начали проверять подписи в поддержку кандидатов. Пока их предоставил только штаб кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина.
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